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Тайные знаки 7 марта. Как не подхватить чужую беду в Маврикиев день

Тайные знаки 7 марта. Как не подхватить чужую беду в Маврикиев день

Православные христиане 7 марта чтут память святого Маврикия. На Руси же праздник назывался Маврикиев день и считался одним из самых важных — с ним связывали строгие запреты, нарушение которых могло навлечь беду в дом.

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