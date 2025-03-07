Тайные знаки 7 марта. Как не подхватить чужую беду в Маврикиев день

Православные христиане 7 марта чтут память святого Маврикия. На Руси же праздник назывался Маврикиев день и считался одним из самых важных — с ним связывали строгие запреты, нарушение которых могло навлечь беду в дом.
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