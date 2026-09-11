На Сахалине мужчина скончался, обнаружив жену и сына мертвыми

Житель села Восточного на Сахалине умер после того, как нашел тела жены и сына. Об этом сообщило РИА «Новости» .
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