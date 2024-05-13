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Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)

В «Хаасе» пока свободны оба кокпита на сезон-2025. Нико Хюлькенберг продолжит карьеру в «Заубере» / «Ауди», будущее Кевина Магнуссена неизвестно.

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