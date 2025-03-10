«Заставил себя умереть»: что на самом деле случилось с Николаем Гоголем

Знаменитый писатель Николай Васильевич Гоголь панически боялся быть похоронным заживо. В своем произведении-завещании «Выбранные места из переписки с друзьями» он просил: «Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения».
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