АС: ТОС-3 «Дракон» соединит все лучшее от используемых «Солнцепека» и «Тосочки»

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», которая вскоре будет поставляться в российскую армию, объединит лучшие качества систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», но будет более дальнобойной.