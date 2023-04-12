Пункт-А

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В Астрахани фирма по строительству гидросооружений не выплатила своим работникам больше 6 млн рублей зарплаты

В Астрахани фирма по строительству гидросооружений не выплатила своим работникам больше 6 млн рублей зарплаты

В отношении генерального директора следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч.

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