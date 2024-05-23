Увидеть работу Марии Звягинцевой можно будет до 29 октября В «Саду Бенуа 30 мая откроется паблик-арт инсталляция «Эмоциональный полив» Увидеть работу Марии Звягинцевой можно будет до 29 октября В Петербурга в саду Бенуа 30 мая состоится открытии паблик-арт инсталляции известного московского художника Марины Звягинцевой «Эмоциональный полив».
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