Увидеть работу Марии Звягинцевой можно будет до 29 октября В «Саду Бенуа 30 мая откроется паблик-арт инсталляция «Эмоциональный полив» Увидеть работу Марии Звягинцевой можно будет до 29 октября В Петербурга в саду Бенуа 30 мая состоится открытии паблик-арт инсталляции известного московского художника Марины Звягинцевой «Эмоциональный полив».