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Царьград

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Автостат: импорт авто из Японии в Россию вырос на 30,5% за 8 мес.

Автостат: импорт авто из Японии в Россию вырос на 30,5% за 8 мес.

Агентство «Автостат» сообщает, что с января по август 2026 года в Россию ввезли 171,6 тыс. подержанных авто из Японии, увеличив поставки на 30,5%.

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