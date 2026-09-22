Автостат: импорт авто из Японии в Россию вырос на 30,5% за 8 мес.

Агентство «Автостат» сообщает, что с января по август 2026 года в Россию ввезли 171,6 тыс. подержанных авто из Японии, увеличив поставки на 30,5%.
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