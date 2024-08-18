Стали известны темы предстоящего визита Путина в Баку

Азербайджано-армянское урегулирование обсудят президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече в Баку, 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к предстоящему визиту.
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