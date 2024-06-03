Что привезет китайский зонд с обратной стороны Луны? Ирина ОрлонскаяВ ранние утренние часы 2 июня по московскому времени зонд «Чанъэ-6» успешно достиг обратной стороны Луны, совершив посадку в бассейне Южный полюс-Эйткен.
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