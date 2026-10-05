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AD: Зеленский своими заявлениями спровоцировал жесткую реакцию ВС РФ

AD: Зеленский своими заявлениями спровоцировал жесткую реакцию ВС РФ

Атаки на российские НПЗ и курс на повышение ставок — действия Владимира Зеленского назвали в Италии главной причиной новой эскалации конфликта на Украине.

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