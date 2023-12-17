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В трёх областях России сбили 35 вражеских беспилотников

В трёх областях России сбили 35 вражеских беспилотников

Никто не пострадал.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> Минувшей ночью силы ПВО предотвратили массированную террористическую атаку ВСУ, уничтожив более 30 БПЛА, сообщает 17 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

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