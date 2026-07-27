Новости на Первом канале 27.07.2026 смотреть онлайн утренний, дневной , вечерний выпуск

Смотрите в этом выпуске: данные под грифом «Совершенно секретно» пытался раздобыть агент новозеландской разведки; ВСУ ударили по жилым домам в Ростовской области; в России — День памяти детей, погибших в Донбассе под ударами ВСУ.
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