В Горном Алтае москвичку заставили демонтировать незаконную постройку

Земельный участок вновь пригоден для использования в сельскохозяйственных целях В Майминском районе Республики Алтай судебные приставы добились исполнения решения о сносе незаконного капитального объекта.
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