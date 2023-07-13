Госнацполитика – «упрусь, но не покорюсь»?!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока во власти миграционная мафия во главе с Хуснуллиным, Голиковой, Собяниным, Воробьевым, Быстровым и т.д. и они покрывают беспредел межэтнических ОПГ, диаспор и т.д. проталкивают во власть, правоохранительные органы пришлых в России ничего не изменится. Эти представители полностью дискредитировали себя перед народом России. Под шумок они отмывают бюджетные народные деньги, разрушают социалку и пенсионный фонд, образование, засилье пришлыми яслей, детсадов, школ, больниц и т.д. Закрыть въезд больным, беременным, пенсионерам и т.д. все выплаты после проживания и работы в России после 25 лет трудового стажа, ни каких социальных выплат бесплатного образования и т.д. и т.п. Гражданство после 25 лет трудового сажа, а так трудовая виза с ответственностью за все деяния работодателя.. Ни каких центров,диаспор, сект, анклавов, массового проживания... Все платное без права перевода более 20% заработанных средств на родину... Где зарабатывают там пусть и тратят... Проверить всех кто получил Российское гражданство с 90 годов и обоснованность его получения... Всех выдворять за малейшее нарушение. При пересечении границы в 3 днейный срок обязаны сдать свои паспорта в миграционную службу и получить в замен трудовые удостоверения, после прохождения медицинской комиссии и снятия всех био параметров и других необходимых данных для занесены их в базу трудовых мигрантов и т.д.