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Дос Аньос обратился к травмированному Макгрегору: в 2016-м Конор шутил над Рафаэлем, выбывшим из боя с ирландцем из-за проблем с ногой

Напомним, что Макгрегор, сломав палец, впервые в карьере выбыл из назначенного боя. В 2016 году Конор должен был драться с Рафаэлем дос Аньосом, но бразилец вылетел из-за травмы ноги, над чем впоследствии ирландец неоднократно шутил.

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