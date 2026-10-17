Подпольщик Сергей Лебедев вспомнил, какая была жизнь на Украине при Советском Союзе, и во что всё превратилось сейчас.
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