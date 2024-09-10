В Киеве пророчат ВСУ новые Авдеевку и Бахмут: «Через две недели»

КИЕВ, 10 сентября, ФедералПресс. В октябре начнется листопад и распутица, что усложнит логистику и маскирование для обеих сторон, но обороняющимся на Покровском направлении подразделениям ВСУ следует не забывать, что именно при таких погодных условиях «случились и Авдеевка, и Бахмут».
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