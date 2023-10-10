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Мы соседи по планете

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  • Mихаил Р
    Радиоактивных загрязнений было гораздо больше и неизвестно сколько еще будет. Ядерные взрывы были и на на Тоцком пол...Немирный атом: 5 ...
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22 фото удивительных вещей, которые обычный человек вряд ли увидит вживую

22 фото удивительных вещей, которые обычный человек вряд ли увидит вживую

Самые обычные люди выкладывают на просторы сети много различной увлекательной информации. Это заслуга вовсе не технологии, отец простых людей, которые есть среди нас и хотят поделиться интересными фактами, которые они увидели в повседневной жизни.

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