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Позитив для оптимистов

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  • Leonid
    ...аффтор открытия не сделал...давно известны случаи вылетов дронов с территории России... Дальше будет хуже...Дроны по Подмоско...
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Лекарства из Росс...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Новое операционное направление нам однозначно надо реализовать в полной мере, завести туда тысяч 700 активных штыков ...Началось! Фланги ...

Хочу жить в России! Когда президент сказал о «лагерях для русских», у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии

Хочу жить в России! Когда президент сказал о «лагерях для русских», у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии

Виталий Усенко – русский, его жена Алена Элеонор Усенко – гражданка Чешской Республики. В начале мая они с двумя маленькими детьми переехали в Калининград после того, как жизнь для россиянина в Чехии стала невыносимой.

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