Хочу жить в России! Когда президент сказал о «лагерях для русских», у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии

Виталий Усенко – русский, его жена Алена Элеонор Усенко – гражданка Чешской Республики. В начале мая они с двумя маленькими детьми переехали в Калининград после того, как жизнь для россиянина в Чехии стала невыносимой.
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