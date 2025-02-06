«Заменить россиянами не получится»: как будут работать новые правила высылки нелегалов из России

леонид рыбаков

СЛИШКОМ МНОГО КНЯЗЬКОВ ПОЯВИЛОСЬ ---И ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА ИХ НЕ УСТРАИВАЕТ ....ПРИОРИТЕТЫ ДОЛЖНО СТАВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗ РАСЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ --РАБОЧИХ РУК . А когда князьки захватили власть и все разрушили а на своих предприятиях платили как рабам -только на питание О РОЖДАЕМОСТИ ОНИ НЕ ДУМАЛИ ---А ТЕПЕРЬ ИМ РАБОЧИХ НЕ ХВАТАЕТ . ВОТ И ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЛИ СВОИМ ПЛАТИТЬ ИЛИ СТРАНУ ПОТЕРЯЕМ . А ЧЕМ БОЛЬШЕ ИСЛАМИСТОВ ИММИГРАНТОВ ТЕМ БЫСТРЕЙ -----АНГЛИЧАНЕ ЗНАЮТ КАК РАЗВАЛИТЬ ЛЮБУЮ СТРАНУ КОГДА ЭЛИТУ ПРИУЧИЛИ К ПРОДАЖНОСТИ ==ПРЕДАТЕЛЬСТВУ =