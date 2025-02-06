Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Заменить россиянами не получится»: как будут работать новые правила высылки нелегалов из России

«Заменить россиянами не получится»: как будут работать новые правила высылки нелегалов из России

Газета.Ru Илья Московец/URA.RU/Global Look Press Депортация без решения суда, запрет на женитьбу и покупку автомашины, специальный реестр — все это ждет нелегальных иммигрантов, начиная с 5 февраля.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
ко-то из депутатов уже эту тему озвучивал , пока тишина???
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5 час.
Михалыч
В России законы не всегда исполнялись, а сегодня еще и бардак в логистики исполнения. Кому-то нужна эта тягомотина - время покажет.
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4 час.
леонид рыбаков
СЛИШКОМ МНОГО КНЯЗЬКОВ ПОЯВИЛОСЬ ---И ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА ИХ НЕ УСТРАИВАЕТ ....ПРИОРИТЕТЫ ДОЛЖНО СТАВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО  ИЗ РАСЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ --РАБОЧИХ РУК . А когда князьки захватили власть и все разрушили  а на своих предприятиях платили как рабам -только на питание О РОЖДАЕМОСТИ ОНИ НЕ ДУМАЛИ ---А ТЕПЕРЬ ИМ РАБОЧИХ НЕ ХВАТАЕТ  . ВОТ И ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЛИ СВОИМ ПЛАТИТЬ ИЛИ СТРАНУ ПОТЕРЯЕМ . А ЧЕМ БОЛЬШЕ ИСЛАМИСТОВ   ИММИГРАНТОВ ТЕМ БЫСТРЕЙ -----АНГЛИЧАНЕ ЗНАЮТ КАК РАЗВАЛИТЬ ЛЮБУЮ СТРАНУ КОГДА ЭЛИТУ ПРИУЧИЛИ К ПРОДАЖНОСТИ ==ПРЕДАТЕЛЬСТВУ =
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4 час.
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