Газета.Ru Илья Московец/URA.RU/Global Look Press Депортация без решения суда, запрет на женитьбу и покупку автомашины, специальный реестр — все это ждет нелегальных иммигрантов, начиная с 5 февраля.
«Заменить россиянами не получится»: как будут работать новые правила высылки нелегалов из России
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Борис Сторублевцев
ко-то из депутатов уже эту тему озвучивал , пока тишина???
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5 час.
Михалыч
В России законы не всегда исполнялись, а сегодня еще и бардак в логистики исполнения. Кому-то нужна эта тягомотина - время покажет.
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4 час.
леонид рыбаков
СЛИШКОМ МНОГО КНЯЗЬКОВ ПОЯВИЛОСЬ ---И ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА ИХ НЕ УСТРАИВАЕТ ....ПРИОРИТЕТЫ ДОЛЖНО СТАВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗ РАСЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ --РАБОЧИХ РУК . А когда князьки захватили власть и все разрушили а на своих предприятиях платили как рабам -только на питание О РОЖДАЕМОСТИ ОНИ НЕ ДУМАЛИ ---А ТЕПЕРЬ ИМ РАБОЧИХ НЕ ХВАТАЕТ . ВОТ И ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЛИ СВОИМ ПЛАТИТЬ ИЛИ СТРАНУ ПОТЕРЯЕМ . А ЧЕМ БОЛЬШЕ ИСЛАМИСТОВ ИММИГРАНТОВ ТЕМ БЫСТРЕЙ -----АНГЛИЧАНЕ ЗНАЮТ КАК РАЗВАЛИТЬ ЛЮБУЮ СТРАНУ КОГДА ЭЛИТУ ПРИУЧИЛИ К ПРОДАЖНОСТИ ==ПРЕДАТЕЛЬСТВУ =
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4 час.
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