Победа над Соррибес-Тормо вывела Корнееву во 2-й круг Australian Open, Самсонова вылетела

16-летняя россиянка Алина Корнеева в своем первом матче основной сетки взрослого турнира «Большого шлема» обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании – 4:6, 6:3, 6:2 Начало встречи осталось за опытной испанкой, занимающей 53-е место в рейтинге WTA.
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