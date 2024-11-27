«США выстрелят себе в ногу». Предложенные Трампом пошлины на машины из Мексики ударят по General Motors, Ford, Stellantis и другим американским компаниям

План избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентный налог на весь импорт из Мексики и Канады может ударить по финансовым показателям американских автопроизводителей, особенно General Motors, которой придётся повысить цены на внедорожники и пикапы для потребителей в США.
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