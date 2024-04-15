Ни с кем особо не обсуждал вопросы, проявляя волюнтаризм

16 апреля 1894 года родился Н.С. Хрущев. Вышедший из самых низов, не обладая серьезным образованием и политическим кругозором, тем не менее, за 6 лет с момента постановки на партийный учет в Москве (1929 г.
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