В Оренбурге транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота более 300 граммов синтетических наркотических веществ

В конце сентября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте вблизи железнодорожных путей парка Восточный станции Оренбург задержали 23-летнего уроженца города Тольятти Самарской области.