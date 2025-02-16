Польша отказывается выпускать застрявший на своей территории российский самолет

Борт, заполненный российскими туристами, уже более 10 часов находится в польском городе Познань. Самолету, следовавшему из Египта в Калининград, пришлось экстренно сесть в Польше из-за снегопада в аэропорту ХрабровоБорт, заполненный российскими туристами, уже более 10 часов находится в польском городе Познань.