Польша отказывается выпускать застрявший на своей территории российский самолет

Борт, заполненный российскими туристами, уже более 10 часов находится в польском городе Познань. Самолету, следовавшему из Египта в Калининград, пришлось экстренно сесть в Польше из-за снегопада в аэропорту ХрабровоБорт, заполненный российскими туристами, уже более 10 часов находится в польском городе Познань.
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