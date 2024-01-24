Лолита сделала заявление об именах заказчиков ее травли

Лолита Милявская заявила, что ее запланировано затравили после участия в "голой вечеринке". Она уверена, что весь хейт, который на нее обрушился — не просто расплата за посещение клуба, а продуманные действия недоброжелателей.
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