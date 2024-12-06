Парижский суд впервые допросил основателя Telegram Павла Дурова по существу пре...

Парижский суд впервые допросил основателя Telegram Павла Дурова по существу предъявленных обвиненийПавел Дуров был впервые допрошен по существу предъявленных ему обвинений парижским судьей в пятницу, сообщает французское издание 20 Minutes.
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