Российский беспилотник залетел в форточку к украинскому пулеметчику в Курахово в ДНР

Противник мешал продвижению подразделений ВС РФ Российский беспилотник подавил и ликвидировал позицию пулеметчика украинской армии, который мешал продвижению подразделений ВС РФ в центр Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным «Печорин».
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