Когда убыток — не убыток: как английский суд считает реальную потерю в корпоративных спорах

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Можно ли считать убытком сумму, которую компания заплатила за выкуп доли акционера, если в итоге получила полный контроль над бизнесом? В деле Sodi-Tech v DJM Law Высокий суд разобрался, как оценивать реальный ущерб при профессиональной халатности юристов, когда включается правило о смягчении убытков, и почему не всегда очевидное становится подлежащим возмещению.

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