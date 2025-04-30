Когда убыток — не убыток: как английский суд считает реальную потерю в корпоративных спорах

Можно ли считать убытком сумму, которую компания заплатила за выкуп доли акционера, если в итоге получила полный контроль над бизнесом? В деле Sodi-Tech v DJM Law Высокий суд разобрался, как оценивать реальный ущерб при профессиональной халатности юристов, когда включается правило о смягчении убытков, и почему не всегда очевидное становится подлежащим возмещению.