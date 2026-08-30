Западный Берег и сектор Газа: официальные лица Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что боевик ХАМАС был убит в результате израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа ранее в тот же день.
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