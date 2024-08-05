Высоковольтный стенд молниевого разряда покажут на форуме «Армия»

А также — макет перспективного орбитального комплекса.фото: kbarsenal.ru--> Высоковольтный стенд молниевого разряда, защищающий космические системы от молний, покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».
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