Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что «Спартак» в РПЛ-2026/27 статистически повторяет чемпионский сезон-2016/17.
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