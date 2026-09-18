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Канчельскис — о повторении «Спартаком» статистики чемпионского сезона-2016/17: «Совпадение, не более»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что «Спартак» в РПЛ-2026/27 статистически повторяет чемпионский сезон-2016/17.

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