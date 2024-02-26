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Закон, порядок, государство

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Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные БпЛА ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные БпЛА ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО

Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки. Каждую минуту пространство сканируется станциями обнаружения целей, и проскочить незаметно противнику просто невозможно.

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