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Дай пятюню

Дай пятюню

Дай пятюню.Прощание хамасовца с одной из израильских заложниц в Секторе Газа.На данный момент процесс обмена заложниками между ХАМАС и Израилем продолжается.

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