Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор климахин
    НЕ  подходите   киви   КИВИ    ворует   в  наглую    и  кормит   завтраками    не  верьте     обходите  стороной    к...По 1100 рублей в ...
  • Владимир Петров
    Попробую завернуть ноги в листы фольги как в портянки...Ноги больше не за...
  • Алексей
    Не забудьте с нами поделится опытом.Ноги больше не за...

Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожают укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожают укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении

У «Тюльпана» нет понятия – пристрелочные залпы. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет миномета как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ – укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх