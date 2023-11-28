Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожают укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении

У «Тюльпана» нет понятия – пристрелочные залпы. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет миномета как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ – укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим.
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