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В Краснодаре стартуют два громких процесса! Внимание общества приковано к суду

В Краснодаре стартуют два громких процесса! Внимание общества приковано к суду

В Краснодаре стартуют два громких суда: на скамье подсудимых бывший судья Сочи и экс-вице-губернатор Кубани Советский районный суд Краснодара 14 июля начнет рассмотрение сразу двух резонансных уголовных дел, фигурантами которых стали бывшие представители власти и судебной системы.

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