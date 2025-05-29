Боня Заявила, что Джиган пукнул ей в лицо

Виктория Боня взяла на себя «ответственность» за выходку Джигана в Дубае Фото: открытые источники В новом выпуске шоу «ТОКСИКИ» Виктория Боня прокомментировала скандальный инцидент с рэпером Джиганом на съемках шоу.
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