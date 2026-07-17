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ФАС предложила ограничить плату за возврат ж/д билетов 10% от цены

ФАС предложила ограничить плату за возврат ж/д билетов 10% от цены

Федеральная антимонопольная служба России предложила отменить действующее регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее верхний предел на уровне 10% от стоимости проездного документа, передает РИА Новости.

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