ФАС предложила ограничить плату за возврат ж/д билетов 10% от цены

Федеральная антимонопольная служба России предложила отменить действующее регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее верхний предел на уровне 10% от стоимости проездного документа, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии