Бывшие игроки НБА доверили бы решающий бросок Кевину Дюрэнту, Стефу Карри и Дэмиану Лилларду

Перед началом сезона-2021/22 The Athletic опросил 118 бывших игроков НБА, задав им вопрос: «Кому из нынешних игроков вы бы доверили решающий бросок в матче?» Почти половина бывших игроков (48,9 процента) назвали форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
Перед началом сезона-2021/22 The Athletic опросил 118 бывших игроков НБА, задав им вопрос: «Кому из нынешних игроков вы бы доверили решающий бросок в матче?» Почти половина бывших игроков (48,9 процента) назвали форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
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