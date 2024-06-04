Председатель Крымской межнациональной комиссии оценил заявление представителя офиса Зеленского.Чистосердечным признание о реальных правителях Украины назвал Заур Смирнов заявление представителя офиса Зеленского о консультациях о легитимности украинском власти.
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