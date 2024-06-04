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Заур Смирнов назвал заявление Киева признанием того, кто реально правит Украиной

Заур Смирнов назвал заявление Киева признанием того, кто реально правит Украиной

Председатель Крымской межнациональной комиссии оценил заявление представителя офиса Зеленского.Чистосердечным признание о реальных правителях Украины  назвал Заур Смирнов заявление представителя офиса Зеленского о консультациях о легитимности украинском власти.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Давно уже всем всё понятно -кто ,что и как!Сей фрукт только попка ,говорящая голова ,а чьи слова произносит и озвучивает мысли ,ясно и понятно!
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17 час.

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