Ким Чен Ын проверил новые разведывательные и камикадзе дроны с ИИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новых стратегических разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе с искусственным интеллектом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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