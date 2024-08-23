В Приморье генподрядчика строительной компании осудили за преднамеренное банкротство

Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего руководителя строительной компании «Приморье — Дальний Восток», являвшегося генеральным подрядчиком строительства двух отелей Huyatt, виновным в преднамеренном банкротстве организации.
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