ФСБ опубликовала показания повесившего 120 людей австрийце из вермахта Фойербахе

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал архивные документы, в которых говорится о том, как австриец-сапожник Мартин Фойербах стал нацистом, участвовавшем в казнях людей.
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