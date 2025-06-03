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Царьград

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Владелец фур с дронами сбежал с женой после атаки БПЛА на аэродром

Владелец фур с дронами сбежал с женой после атаки БПЛА на аэродром

Владелец фур, с которых взлетали украинские дроны для атаки аэродрома в Иркутской области, сбежал вместе со своей женой-ведьмой.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кто бы сомневался🤬не граница, а проходной двор🤬
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8 час.
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