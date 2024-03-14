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Российская ядерная триада удерживает США от новой войны — эксперт

Российская ядерная триада удерживает США от новой войны — эксперт

Развитие и текущее состояние российской ядерной триады гарантирует ответный удар возмездия по США при любых сценариях, и это страхует мир от прямого конфликта двух сверхдержав, заявил известный военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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