Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Минцифры опубликовало доктрину по борьбе с IТ-преступлениями

Минцифры опубликовало доктрину по борьбе с IТ-преступлениями

Документ доступен для общественного обсуждения Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект национальной доктрины в сфере борьбы с IТ-преступлениями, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии