Минцифры опубликовало доктрину по борьбе с IТ-преступлениями

Документ доступен для общественного обсуждения Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект национальной доктрины в сфере борьбы с IТ-преступлениями, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии