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ИА Реалист

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Мировые запасы нефти сократились

Мировые запасы нефти сократились

ЛОНДОН (ИА Реалист). Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что глобальный буфер нефтяных запасов стал «пугающе тонким».

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