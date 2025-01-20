Metropolis представляет собой специализированный протокол, позволяющий ИИ-агентам из различных протоколов, таких как ai16z, Wayfinder и Virtuals, взаимодействовать друг с другом в одной цепочке и создавать собственные блокчейн-сети в рамках инфраструктуры Saga.
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