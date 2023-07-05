Муж хочет уволиться с работы и уехать жить на дачу

Элина Морозова

Ну если он не хочет работать, то пусть живёт на даче. А вы ищите работу, переезжайте временно к своим родителям, пока нечем аренду платить. И не надо ни в коем случае зависеть от мужа, его капризов ,хотелок и сумасбродства.