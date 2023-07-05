ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж хочет уволиться с работы и уехать жить на дачу

Муж хочет уволиться с работы и уехать жить на дачу

Здравствуйте, девочки! Хотелось бы выговориться и почитать советы. У меня появилась проблема, что чувствую будет нервный срыв.

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Комментарии
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Элина Морозова
Ну если он не хочет работать, то пусть  живёт на даче. А вы ищите работу, переезжайте временно к своим родителям, пока нечем аренду платить. И не надо ни в коем случае зависеть от мужа, его капризов ,хотелок и сумасбродства.
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11 час.
Майя Maja
Ничего себе. Взрослого женатого мужика еще и кормить родителям?((( Воспитали дитятку нахлебника . Это что такое &quot;хочу работаю, хочу не работаю?&quot;)))) Ишь ты...жаловливый  какой истерик - &quot;довели его на работе&quot;)))) Значит не умеет работать.. А главнючить, видимо мечта принца не отпускает)))
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3 час.

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