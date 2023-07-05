Здравствуйте, девочки! Хотелось бы выговориться и почитать советы. У меня появилась проблема, что чувствую будет нервный срыв.
Муж хочет уволиться с работы и уехать жить на дачу
Комментарии
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Элина Морозова
Ну если он не хочет работать, то пусть живёт на даче. А вы ищите работу, переезжайте временно к своим родителям, пока нечем аренду платить. И не надо ни в коем случае зависеть от мужа, его капризов ,хотелок и сумасбродства.
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11 час.
Майя Maja
Ничего себе. Взрослого женатого мужика еще и кормить родителям?((( Воспитали дитятку нахлебника . Это что такое "хочу работаю, хочу не работаю?")))) Ишь ты...жаловливый какой истерик - "довели его на работе")))) Значит не умеет работать.. А главнючить, видимо мечта принца не отпускает)))
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3 час.
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